Сослуживец рассказал о погибшем в Турции летчике Кузнецове

Летчик Станислав Авдин, который был подчиненным погибшего в Турции при тушении лесных пожаров Евгения Кузнецова, назвал его человечным и требовательным. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает РЕН ТВ.

«Он был человеком с характером, своеобразный, жесткий. Никакой начальник не может быть «тряпкой». Это, с одной стороны. С другой же он был очень человечным в каких-то жизненных вопросах. Несмотря на то, что мы люди военные и в погонах ходили, но всегда с любым вопросом к нему можно было подойти, и он никогда не отказывал, всегда шел на встречу, даже будучи командиром полка», — заявил Авдин.

По словам летчика, Кузнецова он запомнил как пилота, который был требователен и к себе, и к подчиненным, что является редкостью.

Евгений Кузнецов погиб 14 августа вместе с еще четырьмя российскими военнослужащими, принимавшими участие в тушении пожаров в Турции: Владиславом Беркутовым, Вадимом Карасевым, Николаем Омельченко и Юрием Чубаровым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении их орденами Мужества.

На борту также находились трое турецких граждан. Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Самолет потерпел крушение у города Кахраманмараш на востоке Турции. Он принимал участие в тушении лесных пожаров.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия российского военного ведомства.

Возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя. По словам источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России. Военно-воздушные силы Турции направили самолет и вертолет на место крушения Бе-200.