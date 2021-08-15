Сослуживец погибшего пилота Бе-200 Кузнецова назвал его первоклассным летчиком

Российский летчик Евгений Кузнецов, погибший в Турции вместе с экипажем самолета Бе-200 при тушении пожара, был первоклассным летчиком и пилотом с большой буквы. Об этом 15 августа телеканалу РЕН ТВ рассказал его сослуживец Юрий Серегин.

«Первоклассный летчик. Последний раз виделся с ним перед его отъездом в командировку. Общались тесно, практически каждый день. Летчик с большой буквы, пример для подражания», — сказал Серегин.

Евгений Кузнецов погиб 14 августа вместе с еще четырьмя российскими военнослужащими, принимавшими участие в тушении пожаров в Турции: Владиславом Беркутовым, Вадимом Карасевым, Николаем Омельченко и Юрием Чубаровым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении их орденами Мужества.

На борту также находились трое турецких граждан. Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Самолет потерпел крушение у города Кахраманмараш на востоке Турции. Он принимал участие в тушении лесных пожаров.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия российского военного ведомства.

Возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя. По словам источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России. Военно-воздушные силы Турции направили самолет и вертолет на место крушения Бе-200.