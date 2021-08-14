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Трутнев заявил о контроле над ситуацией с паводками на Дальнем Востоке

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Ситуация с паводками на Дальнем Востоке находится под контролем. Об этом в субботу, 14 августа, заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО (Дальневосточном федеральном округе) Юрий Трутнев.

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«Ситуация по паводку во всех регионах [Дальнего Востока] под контролем. Главная задача — быстрейшие выплаты гражданам», — заявил Трутнев на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ликвидации последствий подтоплений и пожаров в регионах РФ.

Вице-премьер добавил, что жилье и социальные объекты, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций в российских регионах, должны быть восстановлены к 1 августа 2022 года.

Ранее в этот день Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он напомнил о ситуации с подтоплениями из-за осадков юга страны и о стремительном распространении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Накануне сообщалось, что наводнения в четырех регионах Дальневосточного федерального округа признаны чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Речь идет о Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях.

В тот же день в Хабаровске на реке Амур из-за роста уровня воды до 530 см приостановили пассажирскую навигацию. Отмечалось, что речные трамвайчики возобновят работу после того, как вода снизится до отметок менее 510 см. Полное окончание навигации произойдет в октябре.

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