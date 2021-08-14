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Путин поручил изучить меры поддержки пострадавших при ЧС сельхозпроизводителей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать и проработать вопросы поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших при ЧС.

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«Просил бы вас заранее продумать и сделать предложение по поводу дотаций, связанных с восстановлением социально-бытовых объектов и поддержкой сельхозтоваропроизводителей, которые пострадали в ходе этих событий», — подчеркнул он в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.

Также российский лидер поручил вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину как можно раньше заняться восстановлением объектов, пострадавших от пожаров и подтоплений в регионах страны. Кроме того, он поручил правительству проанализировать и проработать вопросы поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших при ЧС.

Помимо этого российский лидер подчеркнул, что все дети из пострадавших от природных ЧС регионов страны должны получить возможность пойти в школу своевременно — 1 сентября. Социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы, указал Путин.

В этот же день стало известно, что более 170 жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, дома которых пострадали от лесных пожаров, получили единовременную выплату по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений 14 августа.

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