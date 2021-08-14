Путин призвал не срывать начало учебного года в пострадавших от ЧС регионах

Все дети из пострадавших от природных ЧС регионов России должны получить возможность пойти в школу своевременно — 1 сентября. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России в режиме видеоконференции.

«Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября. Мы об этом хорошо знаем — начало нового учебного года. Поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы», — заявил Путин.

Ранее в этот день Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

Кроме того, глава государства сообщил, что Крым и Краснодарский край наиболее пострадали от наводнений.

В тот же день сообщалось, что более 170 жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, дома которых пострадали от лесных пожаров, получили единовременную выплату по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Режим чрезвычайной ситуации также ввели в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений 14 августа.

По информации экстренных служб, самая сложная ситуация с паводками сложилась в Темрюкском районе Краснодарского края. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.

Крым также оказался в зоне подтопления, накануне сообщалось о затоплении там 98 домов и 193 участков.