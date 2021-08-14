Завершился боксерский турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

В пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве завершился турнир по боксу «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Телеканал подводит итоги шоу.

Боксерская пятница обошлась без нокаутов, но в ней и без того было немало впечатляющих моментов.

Так, Брюс Хлебников в бое с Денисом Вильдановым сразу понял, что ему придется ускориться. Вильданов выкидывал перед собой один удар за другим, но все никак не мог поймать оппонента. Брюс даже опускал руки, выдерживая порядочную дистанцию, не и атаковать не забывал.

Бой вышел вничью. Правда, Вильданова такой исход не устроил, так что он сразу договорился о реванше.

В поединке камерунца Тайсона Дижона и блогера Артема Тарасова Африканский Тайсон вел себе уверенно, даже один раз завал противника, проведя бросок.

По решению судей победил Дижон, но Тарасов с решением не согласен. Блогер заявил, что по-прежнему считает себя «королем джунглей» и победить в следующем поединке обязательно собирается одолеть противника.

Между Вячеславом Дациком и Данияла Т-34 Эльбаева случился непростой бой. Поединок начался активно с обеих сторону, но к середине боя Дацик всё-таки перетащил инициативу на свою сторону. А после сражения победитель тут же поехал в больницу к рожающей жене.

Главной бой пятницы проходил между Виталием Кудуховым и опытным боксером Гильермо Джонсом. В итоге Виталий осилил панамца.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

11 августа боксеры посоревновались в скорости, приняв вызов от промоутера турнира Владимира Хрюнова. От них требовалось нанести по груше как можно больше ударов за 30 секунд — спортсмены продемонстрировали свою готовность к турниру.