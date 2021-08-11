Участники «Бойцовского турнира РЕН ТВ» посоревновались в скорости

Участники «Бойцовского турнира РЕН ТВ» 11 августа посоревновались в скорости, приняв вызов от промоутера турнира Владимира Хрюнова, сообщает телеканал РЕН ТВ.

От боксеров требовалось нанести по груше как можно больше ударов за 30 секунд — спортсмены продемонстрировали свою готовность к турниру. Так, Даниял Эльбаев, известный по прозвищу Т-34, показал высокую скорость, его соперник Вячеслав Дацик сделал акцент не на скорость, а на силу удара. Накануне битва взглядов между ними закончилась потасовкой.

Разминка Тайсона Дижона выдала акцент его подготовки на подвижность и выносливость, а его соперник блогер Артем Тарасов убедил журналистов настроем на победу, заявив, что готов «уничтожать, работать, бороться, рвать, кусать» и даже «съесть» своего соперника. Ранее в этот день он уже грозился, что пойдет на крайние меры ради зрелищного поединка и будет «отламывать руки» Дижону по прозвищу Африканский Тайсон.

«Большой папа» Денис Вильданов и Брюс Хлебников в зале держались друг от друга подальше. На большой предматчевой пресс-конференции Хлебников продемонстрировал свою силу, разорвав пополам книгу, на что Вильданов сыронизировал, что такие умения на ринге ему не пригодятся.

Больше остальных журналисты уделили внимания участнику главного боя вечера, гостю из Панамы экс-чемпиону мира в первом тяжелом весе по версии WBA Гильермо Джонсу, с которым на ринге встретится Виталий Кудухов. Он заявил, что «не орет на весь зал», но «в ринге будет наоборот».

9 августа Кудухов рассказал о своей тактике, которой он намерен придерживаться в схватке с Джонсом. По его словам, ему нужно заставить соперника чувствовать себя максимально дискомфортно, «чтобы ему не хватало воздуха и пространства».

Джонс, который 8 августа прибыл в Москву для поединка с Кудуховым, удивился, узнав, что в России многие зрители его считают злодеем. Промоутер Владимир Хрюнов 5 августа назвал его главным злом российского бокса.

Соперники встретятся на ринге 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира – в 23:00 (мск).