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Врачи развеяли мифы о «вредных» продуктах

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В рационе питания важна сбалансированность и если она соблюдена, то человек может позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, поскольку к набору веса и проблемам со здоровьем приводит не конкретный продукт, а его количество и калорийность рациона в течение дня. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова.

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По словам специалиста, например, кофе является прекрасным источником антиоксидантов. Определенное количество напитка даже может снижать риски сердечной недостаточности. Однако избыток кофе может приводить к гиперстимуляции нервной системы, выводить кальций и обезвоживать организм. Сливочное масло и сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и их потребление в ограниченном количестве не станет катастрофой.

Ее коллега эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева отметила, что даже мороженое содержит в себе полезные элементы: кальций и фосфор. При этом, как пояснила врач, желательно отдавать предпочтение натуральному лакомству с минимальным количеством искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов.

Помимо вышеперечисленных продуктов можно смело употреблять правильно сваренные макароны из твердых сортов муки, поскольку являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом. Не навредит и попкорн без добавок, однако не стоит забывать, что главное правило здорового питания — сбалансированность и отсутствие крайностей, заключили эксперты.

Ранее, 12 августа, врач-диетолог Михаил Гинзбург опроверг бытующее мнение, что коровье молоко вредит здоровью. Он считает, что человек, отказывающийся от молочных продуктов, может получить дефицит питательных веществ. Также он высказал мнение, что заменители молока более вредны.

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