Прямой эфир
Общество
Еще два вертолета МЧС направят на борьбу с лесными пожарами в Якутии
Общество
СК РФ переквалифицировал дело о разливе нефти в Черном море
Общество
Метеоролог предупредил о мощных ливнях в Крыму и Тамани
Мир
В Китае спортсменов США заподозрили в завозе коронавируса в страну
Мир
МИД Афганистана сообщил о желании купить у России боевые вертолеты
Экономика
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум
Общество
В РФ вступили в силу изменения в правилах замены и выдачи паспортов
Общество
Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник
Мир
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

Диетолог опроверг миф о вреде коровьего молока

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коровье молоко не вредит здоровью, как многие думают. Об этом в четверг, 12 августа, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Летняя кухня: какие продукты помогут укрепить иммунитет
Что сейчас обязательно надо включить в свой рацион

«Люди, употребляющие молочные продукты, чувствуют себя более здоровыми, потому что в молочных продуктах есть очень хороший белок, есть достаточно много минералов, в том числе кальций, есть тела, которые относятся к лактобактериям, есть еще витамины», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Диетолог считает, что человек, отказывающийся от молочных продуктов, может получить дефицит питательных веществ. Также он высказал мнение, что заменители молока более вредны.

«Так что отказ от молока скорее у человека здоровье отнимет, чем прибавит», — заключил эксперт.

Ранее в этот день диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что норма потребления красного мяса в неделю при условии отсутствия противопоказаний к продукту составляет 400–500 г, что абсолютно безопасно для человеческого организма, передает НСН.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021