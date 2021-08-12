Диетолог опроверг миф о вреде коровьего молока

Коровье молоко не вредит здоровью, как многие думают. Об этом в четверг, 12 августа, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Люди, употребляющие молочные продукты, чувствуют себя более здоровыми, потому что в молочных продуктах есть очень хороший белок, есть достаточно много минералов, в том числе кальций, есть тела, которые относятся к лактобактериям, есть еще витамины», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Диетолог считает, что человек, отказывающийся от молочных продуктов, может получить дефицит питательных веществ. Также он высказал мнение, что заменители молока более вредны.

«Так что отказ от молока скорее у человека здоровье отнимет, чем прибавит», — заключил эксперт.

Ранее в этот день диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что норма потребления красного мяса в неделю при условии отсутствия противопоказаний к продукту составляет 400–500 г, что абсолютно безопасно для человеческого организма, передает НСН.