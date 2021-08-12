Диетолог рассказал о безопасном потреблении красного мяса

Норма потребления красного мяса в неделю, при условии отсутствия противопоказаний к продукту, составляет 400-500 г, что абсолютно безопасно для человеческого организма. Об этом в среду, 12 августа, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Она указала, что среди экспертов отсутствует единое мнение по вопросу того, какие конкретно продукты можно отнести к разряду красного мяса. Однако по ее мнению, подобным мясом считается говядина и баранина. Перечисленная еда в своем составе содержит много необходимых для человека веществ: железо, селен, полезные микроэлементы, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.

Бережная уверена: при условии отсутствия противопоказаний к употреблению красного мяса, в неделю можно спокойно съедать 400-500 г продукта.

«Мясо человеку необходимо. Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот», — поделилась Бережная в ходе своей беседы с радио Sputnik.

Однако если говорить про людей, страдающих от избыточной массы тела, заболеваний сердечно-сосудистой системы и высокого уровня холестерина, то подобной категории следует избегать жирных сортов красного мяса, рекомендовала Бережная.

«Если есть какие-то проблемы со здоровьем, мы ограничиваем употребление некоторых сортов мяса из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек», — рассказала она.

Бережная также подчеркнула: небольшой кусочек красного мяса содержит суточную норму железа, которую можно получить из растительной пищи, однако более извилистым способом, а именно — съесть три килограмма яблок с кожурой или килограмм гречневой каши.

Ранее, 28 июля, врач-онколог Иван Карасев рассказал, что рацион с высоким содержанием красного мяса является фактором развития колоректального рака. Врач напомнил о том, что подобного рода опухоль относится к одному из наиболее распространенных онкологических заболеваний, развитие которого не ограничивается факторами питания и образа жизни.