Прямой эфир
Общество
В Красногорске задержали банду фиктивных банкиров
Общество
Установлены личности членов экипажа упавшего на Камчатке Ми-8
Наука
У индийского спутника после взлета начались технические неполадки
Экономика
Треть кредитов выдаются заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80% от доходов
Происшествия
В Якутии села спасают от лесных пожаров встречным отжигом
Мир
Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии
Армия
Миротворцы обеспечили безопасность рабочим водоканала в Нагорном Карабахе
Мир
Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США
Экономика
К 2024 году власти планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров

Диетолог рассказал о безопасном потреблении красного мяса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норма потребления красного мяса в неделю, при условии отсутствия противопоказаний к продукту, составляет 400-500 г, что абсолютно безопасно для человеческого организма. Об этом в среду, 12 августа, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Летняя кухня: какие продукты помогут укрепить иммунитет
Что сейчас обязательно надо включить в свой рацион

Она указала, что среди экспертов отсутствует единое мнение по вопросу того, какие конкретно продукты можно отнести к разряду красного мяса. Однако по ее мнению, подобным мясом считается говядина и баранина. Перечисленная еда в своем составе содержит много необходимых для человека веществ: железо, селен, полезные микроэлементы, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.

Бережная уверена: при условии отсутствия противопоказаний к употреблению красного мяса, в неделю можно спокойно съедать 400-500 г продукта.

«Мясо человеку необходимо. Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот», — поделилась Бережная в ходе своей беседы с радио Sputnik.

Однако если говорить про людей, страдающих от избыточной массы тела, заболеваний сердечно-сосудистой системы и высокого уровня холестерина, то подобной категории следует избегать жирных сортов красного мяса, рекомендовала Бережная.

«Если есть какие-то проблемы со здоровьем, мы ограничиваем употребление некоторых сортов мяса из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек», — рассказала она.

Бережная также подчеркнула: небольшой кусочек красного мяса содержит суточную норму железа, которую можно получить из растительной пищи, однако более извилистым способом, а именно — съесть три килограмма яблок с кожурой или килограмм гречневой каши.

Ранее, 28 июля, врач-онколог Иван Карасев рассказал, что рацион с высоким содержанием красного мяса является фактором развития колоректального рака. Врач напомнил о том, что подобного рода опухоль относится к одному из наиболее распространенных онкологических заболеваний, развитие которого не ограничивается факторами питания и образа жизни.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021