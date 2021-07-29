Онколог рассказал о связи рака кишечника и потребления красного мяса

Рацион с высоким содержанием красного мяса является фактором развития колоректального рака. Об этом в среду, 28 июля, рассказал российский врач-онколог Иван Карасев.

Он сослался на исследование доктора Мариоса Джаннакиса из Института онкологии Дана-Фарбер: именно он впервые выявил алкилирующие мутационные сигнатуры в клетках толстой кишки, которые удалось связать с чрезмерным потреблением красного мяса, а также мутациями, стимулирующими развитие рака.

«Ученые проанализировали данные ДНК-образцов нормальной и опухолевой ткани, полученных от 900 пациентов, страдавших колоректальным раком. Все участники исследования рассказали о своем рационе и образе жизни в течение нескольких лет, предшествовавших онкологическому диагнозу. В ходе анализа у этих людей были обнаружены повреждения ДНК как в нормальной, так и в опухолевой ткани. Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на странице в Instagram онколога.

Карасев указал, что у пациентов с наиболее высокими показателями по уровню повреждений ДНК риск смерти от колоректального рака оказался выше на 47%. Врач напомнил о том, что подобного рода опухоль относится к одному из наиболее распространенных онкологических заболеваний, развитие которого не ограничивается факторами питания и образа жизни.

Карасев также рекомендовал каждому человеку по достижении 45 лет пройти так называемый скрининг — колоноскопию.

Ранее, 10 июня, врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян рассказал о симптомах рака толстой кишки на ранней стадии. Специалист рекомендовал обратить внимание на неприятные ощущения в области живота, нарушения стула и появление нетипичных выделений из прямой кишки.