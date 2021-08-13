Стал известен размер пенсии Меркель после ухода с поста канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода со своего поста будет получать пенсию в размере около €15 тыс. в месяц (около 1,3 млн рублей). Об этом сообщает в пятницу, 13 августа, агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков.

В организации уточнили, что подобная сумма складывается с учетом того, что Меркель с 1990 года регулярно избиралась членом бундестага, параллельно работая в правительстве экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. Кроме того, Меркель, после короткого срока в оппозиции, уже почти 16 лет занимает эту должность, пишет «РИА Новости».

DPA также отметило, что Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты (около €10 тыс. в настоящее время). Вместе с тем Меркель как экс-канцлер ФРГ будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ.

Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.

Победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство — скорее всего, в коалиции с другими политсилами. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц. В конце февраля со ссылкой на данные МВД ФРГ сообщалось, что парламентские выборы в Германии из-за пандемии коронавируса рискуют стать самыми дорогими в истории страны.

5 июня президент России Владимир Путин рассказал, что у него сложились хорошие деловые отношения с Меркель, и признался, что будет скучать по ней после ее ухода с этого поста.