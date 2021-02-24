В 2021 году выборы в Германии станут самыми дорогими в истории страны

Парламентские выборы в Германии, которые пройдут в 2021 году, из-за пандемии коронавируса рискуют стать самыми дорогими в истории страны. Об этом пишет издание Die Welt, со ссылкой на подсчеты МВД ФРГ.

Как рассчитали в министерстве, расходы на выборы парламента, которые пройдут 26 сентября, составят €107 млн. Затраты на выборы впервые превысят отметку в €100 млн: выборы 2017 года обошлись казне в €92 млн.

Главной причиной таких затрат издание называет резкий рост числа голосующих по почте из-за ситуации с COVID-19 в стране, поскольку государство обеспечивает бесплатную доставку отданных по почте голосов. Четыре года назад доля голосующих по почте составляла 28,6%, но сейчас их число может резко увеличиться.

Кроме того, пресс-секретарь немецкой федеральной избирательной комиссии отметил, что из-за пандемии на избирательные участки потребуется привлечь дополнительных сотрудников. Между тем такие работники получают от €25 до €35.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в сентябре 2021 года в стране будет насчитываться 60,4 млн избирателей. Для 2,8 млн из них это будут первые в жизни выборы.

22 февраля германские СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что необходимо осторожно смягчать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Политик заявила также, что в стране важно проводить больше тестирований на наличие COVID-19, при этом сами граждане уже с нетерпением ожидают возвращения к привычному темпу жизни.

В результате Меркель подчеркнула, что ослабить ограничения можно в сферах личных контактов, образования, культуры, общепита и спорта. Однако население обязано сохранять осторожность, чтобы не допустить новых резких вспышек заболевания.

Власти Германии 10 февраля приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта.

По последним данным портала Worldometer, в Германии с начала пандемии зафиксировано около 2,4 млн случаев COVID-19, скончались 69,2 тыс. пациентов, поправились 2,2 млн.