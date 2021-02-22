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В Германии сообщили о планах Меркель смягчить ряд ограничений из-за COVID-19

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что необходимо осторожно смягчать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

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Политик заявила также, что в стране важно проводить больше тестирований на наличие COVID-19, при этом сами граждане уже с нетерпением ожидают возвращения к привычному темпу жизни.

В результате Меркель подчеркнула, что ослабить ограничения можно в сферах личных контактов, образования, культуры, общепита и спорта. Однако население обязано сохранять осторожность, чтобы не допустить новых резких вспышек заболевания.

Ранее в феврале глава Института Коха Лота Вилер выразил обеспокоенность в связи с тем, что британский вариант коронавируса быстро распространяется в Германии и это осложняет борьбу с пандемией. Он добавил, что Германия снова оказалась у поворотной точки: многие регионы вышли на плато по числу новых случаев COVID-19, но оно все еще слишком высокое.

Власти Германии 10 февраля приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта.

Вместе с этим с 1 марта при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических правил начнут работать парикмахерские. Решение об открытии школ остается за руководством федеральных земель.

Дальнейшее ослабление локдауна последует только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей. Тогда речь может идти об открытии, в частности, торговых точек, музеев и других заведений.

По признанию канцлера Германии Ангелы Меркель, пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы.

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