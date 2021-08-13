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Машина ушла под воду вместе с водителем в Анапе

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Водитель легкового автомобиля в пятницу, 13 августа, ушел под воду в Анапе. Очевидец снял на видео момент происшествия.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что дверь со стороны водителя была открыта.

«Он жмет на стоп-сигнал», — говорит мужчина.

Состояние водителя в настоящий момент уточняется. Телеканал РЕН ТВ добавляет, что, по неподтвержденной информации, машину могло смыть из-за прорыва дамбы вблизи строящейся трассы.

Вместе с тем в Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. По информации оперштаба, за неполные сутки в Анапе выпало 109 мм осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе.

13 августа в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прогнозируемого выпадения большого количества осадков в ближайшие сутки. Также режим ЧС был введен в Новороссийске. Там в течение суток ожидаются сильные ливни, синоптики прогнозируют выпадение двухмесячной нормы осадков.

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