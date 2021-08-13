Россиян предупредили об усиленном контроле в аэропортах Египта

Российских туристов предупредили об усиленном контроле при прохождении предполетных процедур в аэропортах Египта. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации предупредили россиян о нескольких этапах проверки в рамках предполетных процедур: на входе в аэропорт у путешественников смотрят паспорт и авиабилет, процедуру также повторяют на линии досмотра. Отмечается, что сотрудники аэропорта могут осмотреть содержимое багажа и ручной клади.

После прохождения регистрации путешественников досматривают с помощью рамок металлодетектора, а перед выходом в «стерильную зону» у россиян снова проверят паспорт и поставят на посадочный талон печать.

Кроме того, в АТОР порекомендовали туристам проверить правильность штамповки египетской визы в паспорте — разрешение на пересечение границы должно стоять на визе. Пограничная служба может обратить внимание на этот момент и отказать туристам в посадке на борт.

Накануне сообщалось, что направляющимся в Россию из Шарм-эш-Шейха и Хургады предстоит пройти примерно через 15 пунктов контроля и досмотра. Для граждан РФ создан отдельный коридор для прохождения предполетных процедур, а также обнесенная стеклянной стеной зона ожидания посадки в самолет с контрольно-пропускной системой.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты летают из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно будет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.

В ноябре 2015 года рейсы на египетские курорты были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 224 человека. Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.