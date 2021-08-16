Эксперты рассказали об опасности бананов для некоторых людей

Бананы могут быть вредны для людей с некоторыми заболеваниями, передает портал «Медицинская информационная сеть».

Так, не рекомендуется употреблять данный фрукт тем, кто страдает заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Бананы долго перевариваются, обезвоживают организм и замедляет отток желчи.

Специалисты также предупреждают об неблагоприятном эффекте бананов для людей с диабетом, так как этот фрукт может вызвать резкий скачок глюкозы в крови.

Помимо этого, избегать употребления бананов следует людям, у которых наблюдаются проблемы с сердцем и сосудами. Как подчеркивают эксперты, бананы замедляют процесс восстановления пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт.

13 августа главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней. По ее словам, это чревато метаболическими нарушениями.