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Диетолог предупредила о последствиях злоупотребления арбузом и дыней

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в пятницу, 13 августа, в беседе с «РИА Новости» рассказала, к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней.

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Она отметила, что нужно придерживаться принципов здорового питания, одним из ключевых моментов которого является разнообразие. Специалист также предостерегла от так называемых монодиет.

«Злоупотребление арбузами и дынями, с учетом их высокого гликемического индекса, может привести к метаболическим нарушениям, и в качестве монодиеты не рекомендуется для лечения или профилактики ожирения», — объяснила Стародубова.

Врач считает, что ежедневный рацион должен включать в себя все группы продуктов питания и в том числе сезонные овощи и фрукты, включая арбузы и дыни.

10 августа Стародубова рассказала, чем опасны корки арбузов и дынь. По ее словам, если в дыне или арбузе присутствуют нитраты, то находятся они около корки. В этой связи специалист посоветовала есть их до зеленой части.

Ранее, 5 августа, агроном Владимир Викулов назвал признаки нитратов в арбузе. Так, у качественного арбуза будет гладкая поверхность, в противном случае в экземпляре, с большой вероятностью, содержится высокая концентрация нитратов.

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