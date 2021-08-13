Лукашенко рассказал о плане передачи власти в Белоруссии новому поколению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он видит передачу власти в республике новому поколению. Об этом политик сообщил в пятницу, 13 августа.

«Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы», — заявил Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Гомельской области.

Белорусский лидер отметил, что необходимо «поставить на нужные рельсы» поколение управленцев, которое придет к власти.

«Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть. А дальше — пускай строят для себя и своих детей жизнь. Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети», — заключил глава государства.

9 августа Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста, но конкретных сроков не назвал. По его словам, приемником станет тот, кого изберет белорусский народ. Глава государства отметил, что на данный момент видит 15–20 человек, которые «могли бы вырасти в президенты».

19 марта Лукашенко гарантировал белорусам других президентов. Он отметил, что только тогда люди смогут «сравнить и понять», а пока нужно набраться терпения.

9 августа того же года в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку, в республике вспыхнули акции протеста. Минск обвинил западные страны в подстрекательстве и организации беспорядков.