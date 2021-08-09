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Лукашенко ответил «очень скоро» на вопрос об уходе с поста президента

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, заявил, что «очень скоро» уйдет с поста, но конкретных сроков не назвал.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко, очень скоро», — заявил он сказал он в ходе «Большого разговора».

По его словам, приемником станет тот, кого изберут белорусский народ. Лукашенко отметил, что на данный момент видит 15–20 человек, которые «могли бы вырасти в президенты».

«Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек», — сказал белорусский лидер.

Однако, Лукашенко считает, что спокойной жизни у него «уже не будет до смерти», так как работа президента «по нему прошлась». Кроме того, во время встречи с журналистами, он заявил, что пока не знает, чем будет заниматься после того, как покинет пост президента.

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«Я вросся в эту страну, она — в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом — я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро», — сообщил он.

19 марта Лукашенко гарантировал белорусам других президентов. Он отметил, что только тогда люди смогут «сравнить и понять», а пока нужно набраться терпения.

Ранее, 11 февраля, президент Белоруссии назвал условия своего ухода в отставку. Он заявил, что покинет свой пост, когда в стране прекратятся протестные акции и наступит мир. При этом он выразил уверенность, что Белоруссия должна остаться президентской республикой и после его ухода с должности.

В ноябре 2020 года Лукашенко сообщил о планах поделиться полномочиями с другими органами власти республики. По его словам, часть так называемой белорусской элиты хочет изменений в конституции, чтобы был баланс. При этом он исключил возможность диалога с главой оппозиции Светланой Тихановской и отметил, что для благополучия страны «не надо бежать ни в Литву, ни в Польшу».

9 августа 2020 года в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку, в республике вспыхнули акции протеста. Минск обвинил западные страны в подстрекательстве и организации беспорядков.

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