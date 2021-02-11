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Лукашенко назвал условия своего ухода в отставку

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия своего ухода в отставку. Выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании 11 февраля, он заявил, что покинет свой пост, когда в стране прекратятся протестные акции и наступит мир.

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«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие. Второе условие — если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, — вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас — сторонников нынешнего президента — упасть не может», — заявил Лукашенко, мероприятие транслировало белорусское Агентство телевизионных новостей.

При этом он выразил уверенность, что Белоруссия должна остаться президентской республикой и после его ухода с должности.

«Твердо убежден, наша страна должна оставаться президентской республикой без Лукашенко. Она будет без Лукашенко — не сегодня, завтра, послезавтра. Какой бы я ни был героический, придет время», — добавил он.

Белорусский лидер также пообещал, что в стране будут проведены честные и открытые президентские выборы после того, как будут готовы все необходимые документы.

Ранее в ходе собрания президент Белоруссии заявил о возможности подумать о корректировке конституции страны и распределении полномочий власти. Лукашенко отметил, что «необходимо проанализировать реалии той геополитической ситуации», которая сложилась на данный момент в республике.

В ноябре 2020 года Лукашенко сообщил о планах поделиться полномочиями с другими органами власти республики. По его словам, часть так называемой белорусской элиты хочет изменений в конституции, чтобы был баланс. При этом он исключил возможность диалога с главой оппозиции Светланой Тихановской и отметил, что для благополучия страны «не надо бежать ни в Литву, ни в Польшу».

9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. С августа в республике продолжаются акции протеста.

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