Лицензии развивающим сети 4G компаниям продлят в сентябре

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лицензии компаниям, развивающим сети 4G, будут продлены в сентябре. Об этом он заявил в пятницу, 13 августа, в приветственном видеообращении участникам форума «Цифровая эволюция».

5 августа президент России Владимир Путин поручил правительству «найти золотую середину» между бюджетным финансированием и подключением вышек мобильных операторов за их счет.

Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2023 года ведомство планирует вводить запрет на установку в России базовых сетей LTE зарубежного производства. Как надеются в министерстве, это позволит существенным образом снизить зависимость телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей.

9 июля сообщалось, что российским сотовым операторам придется построить в населенных пунктах с населением 500–999 человек сети 4G и обеспечить покрытие в 99% таких поселений, чтобы продлить разрешение на использование частот для LTE.

ГКРЧ обязала операторов покрывать LTE населенные пункты с населением более тысячи человек в 2013 году. Села и деревни с населением 100–500 человек подключает к LTE «Ростелеком» — для развертывания сетей более чем в 24 тыс. населенных пунктов ему выделили частоты 2,3–2,4 ГГц.