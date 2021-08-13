Россия начала готовить заявку на проведение летних ОИ в 2036 году

Россия готовит заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Рассматривается, да. И готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер, Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню», — сказал он на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр.

Кроме того, Лавров отметил, что решение о проведении Игр принимает не МИД РФ, соответствующие процедуры есть в правительстве России.

23 июля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что у России есть все ресурсы для принятия Игр. По его словам, потенциал и желание спортивного сообщества у страны есть, Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения. Кроме того, он заявил, что конкуренция городов за право принять Олимпиаду будет значительной.

В 2019 году сообщалось, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году. Для этого необходимо построить масштабные спортивные объекты.