Владивосток может принять Олимпийские игры в 2036 году

Столица Приморья может побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году. Этого не исключил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Для этого необходимо построить масштабные спортивные объекты.

Как сказал Поздняков на сессии «Олимпиз и АТР», прошедшей на площадке Восточного экономического форума, Международный олимпийский комитет проводит реформы, чтобы предоставить возможность городам подать заявки на проведение Игр без дополнительных финансовых расходов.

Однако половину спортивных объектов необходимо подготовить до внесения заявки в Олимпийский комитет. Таким образом, у Владивостока есть время построить их до 2025 года, отмечает Vostokmedia.

4 сентября, выступая на заседании президиума Госсовета, президент России Владимир Путин призвал уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона.