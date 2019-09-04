Прямой эфир

Владивосток может принять Олимпийские игры в 2036 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столица Приморья может побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году. Этого не исключил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Для этого необходимо построить масштабные спортивные объекты.

Как сказал Поздняков на сессии «Олимпиз и АТР», прошедшей на площадке Восточного экономического форума, Международный олимпийский комитет проводит реформы, чтобы предоставить возможность городам подать заявки на проведение Игр без дополнительных финансовых расходов.

Однако половину спортивных объектов необходимо подготовить до внесения заявки в Олимпийский комитет. Таким образом, у Владивостока есть время построить их до 2025 года, отмечает Vostokmedia.

4 сентября, выступая на заседании президиума Госсовета, президент России Владимир Путин призвал уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два детских сада строят во Владивостоке по нацпроекту
Перевыполненная норма: Владивосток восстанавливается после подтопления
Ликвидацию последствий непогоды в столице Приморья оценили в 100 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019