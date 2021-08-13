Главный конструктор модуля «Наука» пережил инсульт

После стыковки модуля «Наука» с Международной космической станцией (МКС) его главный конструктор Александр Кузнецов был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает источник в ракетно-космической отрасли.

«Второго августа — через несколько дней после завершения восьмидневного полета модуля «Наука» и его стыковки с МКС, Александр Кузнецов был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Сказалось колоссальное напряжение в работе членов госкомиссии, под контролем которой была осуществлена доработка модуля и его запуск», — сообщил источник «РИА Новости».

Сообщается, что на данный момент конструктор идет на поправку — его выписали из больницы.

Кроме того, отмечается, что Кузнецов вместе с коллегами все восемь дней полета модуля практически не покидал помещение.

30 июля модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС. Из-за неожиданного включения двигателей на модуле «Наука» МКС повернулась на 45 градусов.

В «Роскосмосе» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что полет модуля «Наука» к МКС вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия.

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что благодаря модулю «Наука» станет возможным проводить эксперименты в открытом космосе не выходя со станции, а также появится дополнительная каюта для космонавта.