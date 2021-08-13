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Съемки «Властелина колец» перенесут из Новой Зеландии

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Компания Amazon перенесет съемки второго сезона телесериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию. Об этом 12 августа сообщило издание Variety.

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Съемки первого сезона шоу завершились 2 августа. Постпродакшн первого сезона будет продолжаться в Новой Зеландии до июня 2022 года, одновременно в Великобритании начнется подготовка к съемкам второго сезона.

Это будет первый раз, когда какой-либо из современных экранных проектов вселенной «Властелина колец» будет снят за пределами Новой Зеландии, включая трилогию «Хоббит».

Вместе с тем отмечается, что перенос съемок в Великобританию не является чем-то неожиданным, поскольку Amazon уже реализовывал там ряд других крупнобюджетных проектов, таких как экранизация романа писателя Нила Геймана «Сыновья Ананси», а также второй сезон «Благих знамений», первый сезон которого был снят по одноименному роману Геймана и Терри Пратчетта.

Отмечается, что компания все равно получит 20%-ный налоговый вычет на первый сезон шоу в Новой Зеландии.

«Мы хотим поблагодарить народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность делу, а также за то, что они предоставили сериалу «Властелин колец» невероятное место для начала этого эпического путешествия», — сказал вице-президент Amazon Studios Вернон Сандерс.

Шоураннерами проекта являются Джон Пейн, Патрик Маккей и Хуан Антонио Байона. Главные роли в сериале исполнят Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват. Ранее стало известно о том, что британский актер англо-русского происхождения Максим Болдри сыграет одну из главных ролей в будущем проекте.

Сериал должен выйти на стриминговой платформе в 2021 году.

Ранее, 31 марта, в Сети опубликовали советскую экранизацию «Властелина колец». Две части телеспектакля «Хранители» спустя 30 лет были найдены в архивах Пятого канала. Экранизацию сняли на Ленинградской студии телевидения в 1991 году. Телеспектакль показали в эфире всего один раз. Из-за особенностей перевода в советском телеспектакле фигурировали Бильбо Торбинс вместо Бэггинса и Бродяжник вместо Арагорна.

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