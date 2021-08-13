Экс-депутат рады назвал Зеленского лживым и недальновидным политиком

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в четверг, 12 августа, в эфире телеканала «Наш» раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что испытывает за него «испанский стыд».

По его словам, украинский лидер «малодушен, абсолютно лжив» и недальновиден. По мнению политика, Зеленский использовал чувства украинцев, чтобы прийти к власти.

«Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу», — заявил он.

Мураев осудил главу государства за отсутствие реакции на призыв развернуть на территории Украины американские ПВО.

«Он обещал, что, если через год не решит проблему конфликта на востоке страны, этим будет заниматься кто-то другой. Прошло два года, и война продолжается», — добавил экс-депутат.

Ранее, 4 августа, бывший премьер-министр страны Николай Азаров назвал Зеленского страшной ошибкой для страны.

Ранее, 9 июля, МИД России опубликовал доклад, в котором говорилось о том, что с избранием Зеленского на пост президента страны население Украины рассчитывало на положительные трансформации различных сфер общественной жизни, однако этого не произошло. Напротив, как указали в ведомстве, «политика нового украинского руководства не просто осталась такой же, как и при бывшем президенте Петре Порошенко, но и усугубила имеющиеся проблемы».

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления, а власти упорно скатываются «в бездну правового нигилизма и диктатуры».