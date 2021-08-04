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Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского «страшной ошибкой»
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Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского «страшной ошибкой»

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Украинский президент Владимир Зеленский — страшная ошибка для страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
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«Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято. Это страшная ошибка для Украины», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, Азаров указал на отсутствие на Украине политической элиты. В качестве аргумента он упомянул судей и прокуроров, которые, как убежден бывший премьер, незаконно преследуют лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия», — подчеркнул он.

12 июля похожее мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, который также уверен, что избрание Зеленского президентом Украины является большой ошибкой. Нынешнему президенту удалось обмануть граждан страны, так как он говорил «ста голосами», стремясь понравиться всем, убежден Мураев.

По мнению бывшего депутата, во многом на это повлиял сериал «Слуга народа», с главным героем которого Зеленский стремился себя ассоциировать. Политик призвал граждан Украины объединяться и помогать друг другу, так как, по его мнению, государство во главе с Зеленским «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Ранее, 9 июля, МИД России опубликовал доклад, в котором говорилось о том, что с избранием Зеленского на пост президента страны население Украины рассчитывало на положительные трансформации различных сфер общественной жизни, однако этого не произошло. Напротив, как указали в ведомстве, «политика нового украинского руководства не просто осталась такой же, как и при бывшем президенте Петре Порошенко, но и усугубила имеющиеся проблемы».

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления, а власти упорно скатываются «в бездну правового нигилизма и диктатуры».

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