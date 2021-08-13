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Шульгинов сообщил о полноценном обеспечении России топливом

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Производство бензина на территории России находится на высоком уровне, и внутренний рынок страны обеспечен топливом в полном объеме. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил российский министр энергетики Николай Шульгинов.

Положительной тенденции по производству топлива в масштабах России способствуют благоприятные экономические условия. Так, с начала текущего месяца за сутки производится около 61,2 тыс. т АИ-92 и 44,6 тыс. т АИ-95, что по показателям сопоставимо с аналогичными данными за 2019-2020 годы.

«Производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО «Сургутнефтегаз» на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже», — приводятся слова главы Минэнерго в тексте сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Поставочная сцена: почему власти решили не запрещать экспорт бензина
Эксперты ожидают, что розничные цены на топливо удастся удержать в рамках инфляции до конца года

В рамках поддержания стабильного производства бензина и предотвращения внеплановых ситуаций в указанном сегменте экономики Министерство энергетики и ФАС России осуществляют постоянный мониторинг внутреннего рынка моторного топлива.

Кроме того, регуляторы на постоянной основе проводят оперативные совещания с крупными компаниями-производителями нефтепродуктов, направленные на подтверждение приоритета обеспечения российского рынка необходимыми объемами топлива, а также готовности удовлетворить дополнительные запросы.

«Дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго России по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов топлива находится на достаточно высоком для данного сезона уровне», — сообщил Шульгинов.

В начале июля «Известиям» рассказали в Минфине, что выплаты из бюджета по демпферу нефтяным компаниям для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в июне составили 51,2 млрд рублей, а в общей сложности с марта по июнь — 146,4 млрд рублей.

Демпфер рассчитывается как разница между нетбэком (мировая цена минус расходы на транспортировку и вывозная пошлина) и условной стоимостью бензина, устанавливаемой правительством в начале каждого года, умноженная на специальный коэффициент.

Когда мировые цены на бензин превышают условную, государство фактически субсидирует нефтеперерабатывающие заводы через предоставление налогового вычета. Механизм действует с 2019 года. Его разработка стала реакцией правительства на резкий рост цен на моторные виды топлива в конце весны 2018 года.

В конце июля Минэнерго пригрозило запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы при сохранении рекордных темпов биржевых цен. Позже стало известно, что 9 августа на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака приняли решение, что розничные цены на бензин удастся удержать в рамках инфляции до конца года и власти не будут вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России.

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