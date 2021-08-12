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В отрасли дали прогноз по открытию европейских направлений для россиян

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В текущем году европейский туризм для россиян будет недоступен, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян. Об этом он заявил в четверг, 12 августа, в беседе с «Известиями».

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«Мой прогноз: в этом году не будет доступен европейский туризм. Самое раннее — весна следующего года <...> Сейчас с целью туризма россияне едут в нешенгенские страны — это в первую очередь Кипр, Албания, Македония, Болгария, Хорватия, Черногория, единственная шенгенская страна — Греция. Из этих стран попасть в другую страну Европы невозможно — спросят цель визита», — рассказал эксперт.

Ранее в четверг власти Венгрии разрешили въезд в страну непривитым россиянам с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. При этом на сегодняшний день в Москве происходит выдача преимущественно одноразовых туристических виз. Получить разрешение на въезд возможно только при предоставлении оплаченных билетов и данных о бронировании гостиницы.

1 августа туроператоры назвали самые популярные направления для привитых россиян. Как отметили в TUI Россия, высокий спрос наблюдается на такие направления, как Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия. В Tez Tour, в свою очередь, отметили, что наиболее востребованы среди россиян Турция, Греция, Кипр, Мальдивы и Египет.

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