Лавров прокомментировал позицию Лукашенко о статусе Крыма

Крым является частью Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в четверг, 12 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента республики Александра Лукашенко о неготовности признать полуостров в составе государства.

«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, и в соответствии с этим договором территорией Союзного государства являются территории Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — заявил журналистам Лавров, отвечая на вопрос о словах белорусского лидера.

Глава МИД РФ отметил, что по российскому законодательству Крым является частью России, пишет «Газета.ру».

9 августа Лукашенко пообещал признать Крым частью России, после того как это «сделают российские олигархи».

Кроме того, на вопрос журналиста об отношении к крымскому вопросу и о сроках открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом Лукашенко отметил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей, так как летать на полуостров через Украину он не может.

В тот же день пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что в случае недружественных шагов со стороны Белоруссии против Украины Минск «получит мощный ответ».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.