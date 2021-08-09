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Лукашенко пообещал признать Крым «после олигархов»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России, после того как это сделают российские олигархи. Об этом он заявил 9 августа в ходе «Большого разговора с президентом», которую транслировали белорусские СМИ.

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«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет, хотя меня многое связывает. Будапештская декларация...Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.

На вопрос журналиста об отношении к крымскому вопросу и о сроках открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом Лукашенко отметил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей.

«Они взвыли: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы», — заявил белорусский президент.

Ранее, 12 июля, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что белорусы ездили и продолжают ездить в Крым и открытие рейсов между Белоруссией и полуостровом возможно, если это будет выгодно государству. При этом он уточнил, что Белоруссия будет учитывать ряд аспектов, связанных с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к ней.

3 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове готовы принять Лукашенко. Он подчеркнул, что представители белорусской общины Крыма вместе с другими жителями республики принимают активное участие в развитии российского полуострова. В тот же день в Кремле заявили, что ждут белорусского лидера с визитом на полуостров.

2 июня украинская сторона пригрозила Белоруссии санкциями в случае, если белорусские самолеты начнут летать в Крым.

За день до этого Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, поручение о проработке вопроса передано компетентным ведомствам. Он рассказал, что раньше белорусы летали в Крым через Украину, чтобы «не обострять отношения» с Киевом, но Украина прекратила авиасообщение с белорусской стороной.

Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair 23 мая, когда из-за сообщений об угрозе минирования, которое впоследствии не подтвердилось, самолет рейсом Афины — Вильнюс 23 мая совершил экстренную посадку в Минске. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу, россиянку Софию Сапегу, задержали.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) заявило, что воздушное пространство Белоруссии не является безопасным. Некоторые страны начали отказываться принимать рейсы белорусской авиакомпании «Белавиа». В этой связи национальный авиаперевозчик Беларуси с 27 мая по 30 октября отменил полеты в ряд европейских столиц.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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