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ЦБ обязал страховщиков на примерах объяснять клиентам причины отказа в выплате

Суд в Москве арестовал главу научно-исследовательского предприятия по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы в четверг, 12 августа, арестовал генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Его подозревают в государственной измене.

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«В отношении Куранова Александра Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года», — говорится в постановлении суда.

Ранее в этот же день источник сообщил о задержании Куранова в Москве по делу о госизмене. ФСБ ходатайствовало об его аресте. Уточнялось, что он является одним из востребованных российских специалистов, занимающихся научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

Тогда же в суде указали, что пока глава НИПГС находится в статусе подозреваемого и ему не предъявлено обвинение.

Следствие, как в свою очередь уточнял источник «Интерфакса», считает, что Куранов передал содержащие гостайну сведения о научных разработках в области гиперзвуковых технологий гражданину иностранного государства.

Другой источник агентства подчеркнул, что Куранов, в частности, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». При этом собеседник не уточнил, связано ли его задержание с этими разработками.

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