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Глава научно-исследовательского предприятия задержан в Москве по делу о госизмене

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В Москве задержан генеральный директор, главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) по делу о госизмене. ФСБ намерена просить суд арестовать его на 2 месяца.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца», — приводит ТАСС сообщение своего источника в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что Куранов является одним из востребованных российских специалистов, занимающихся научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах. Отмечается, что официальных комментариев органов следствия пока нет.

В Лефортовском суде столицы агентству отметили, что пока глава НИПГС находится в статусе подозреваемого и ему не предъявлено обвинение.

Следствие, как в свою очередь уточнил источник «Интерфакса», считает, что Куранов передал содержащие гостайну сведения о научных разработках в области гиперзвуковых технологий гражданину иностранного государства.

Другой источник агентства подчеркнул, что Куранов, в частности, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». При этом собеседник не уточнил, связано ли его задержание с этими разработками.

Согласно информации Лефортовского суда, в четверг было зарегистрировано ходатайство следствия об аресте Куранова, которому вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ). Из картотеки суда следует, что вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассмотрен в четверг в 16:00.

По информации открытых источников, Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, а также главным конструктором и гендиректором НИПГС «ХК «Ленинец».

28 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил двух шпионов к 9 и 10 годам колонии за контрабанду деталей зенитно-ракетных систем С-300 для «Укроборонпрома». Так, россиянин Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями ст. 275 «Государственная измена» и ст. 276 «Шпионаж» УК России, и приговорены к 9,5 года и к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы соответственно.

Согласно установленным данным, Лобанов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, которые входят в состав вышеуказанных зенитно-ракетных систем. Образцы их они передавали на Украину.

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