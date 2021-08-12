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Шмелева оценила результаты капремонта школы в Екатеринбурге

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Школа № 25 в Екатеринбурге, которую поставили на контроль «Народного фронта» после обращений граждан на «Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным», фактически стала образцом современной образовательной среды. Такое мнение высказала 12 августа сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева.

В четверг она находится с рабочим визитом в Екатеринбурге и посещает образовательные учреждения.

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«Сегодня «Единая Россия» уделяет значительное внимание разработке программ капитального ремонта школ, в том числе при участии экспертов из образовательной среды. При этом крайне важно сделать школы максимально функциональными, чтобы они соответствовали запросам новых поколений — тех детей, которые еще не учатся, но будут пользоваться тем, что мы сейчас заложим», — сказала Шмелева.

Она отметила, что капремонт в школе № 25 выступает хорошим примером с учетом требования новых программ.

Шмелева также считает, что процесс разработки школьной среды должен происходить с участием и под кураторством педагогических коллективов.

Она объяснила, что это гарантия того, что школа будет создана, с одной стороны, в преемственности традиций, с другой стороны — с использованием новых возможностей.

Во время дискуссии с педагогами подробно обсудили и вопросы безопасности образовательной инфраструктуры, в том числе при занятиях спортом. В связи с этим Шмелева указала на необходимость соответствующей подготовки учителей и тренеров.

Помимо этого в ходе рабочего визита генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский провел презентацию объектов Универсиады-2023.

Шмелева отметила, что передача инфраструктуры Универсиады-2023 в Екатеринбург под задачи создания кампуса мирового уровня позволит запустить процессы развития территории всего района. Она также считает это грамотным решением по развитию городской среды и примером реализации концепции «Вуз — столица региона».

В рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады-2023 на территории района Новокольцовский планируется строительство пяти общежитий, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками.

Кроме этого, Шмелева провела встречу с главой региона Евгением Куйвашевым, посетила фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», где провела круглый стол «Формирование и развитие сообщества партнеров — ключевой фактор в системе выявления и поддержки талантливых детей региона».

6 августа Шмелева на всероссийском круглом столе, организованном партией «Единая Россия», обсудила включение школы в Самаре в программу капитального ремонта учебных заведений.

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