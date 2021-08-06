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Шмелева обсудила включение самарской школы в программу капремонта

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Сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в пятницу, 6 августа, на всероссийском круглом столе, организованном партией «Единая Россия», обсудила включение школы в Самаре в программу капитального ремонта учебных заведений.

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«Я уже переговорила на эту тему с Андреем Анатольевичем Турчаком (секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации. — Ред.). Его позиция — надо помочь, чтобы эту школу включили в президентскую программу», — сказала Шмелева.

Она также отметила, что это позволит в ближайшее время привести в порядок здание, учебные и вспомогательные помещения и обновить оборудование.

Кроме того, в ЕР подчеркнули, что работы не должны ограничиваться только восстановлением самих зданий.

Депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что первое, что должно входить в капремонт, — это подключение высокоскоростного интернета в школах.

На данный момент капитальный ремонт необходим более 80% школ в стране. Вместе с тем нужно сделать лабораторные, компьютерные и спортивные классы, а также продумать антитеррористические меры в учебных заведениях.

Ранее, 28 июля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены, и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.

30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии указал на необходимость выделения средств на ремонт российских школ и строительство новых учебных учреждений. Глава государства призвал запустить в стране программу капитального ремонта школ 19 июля. Приоритет при этом будет отдаваться сельским школам, отмечал Путин.

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