Лавров прокомментировал слова Лукашенко о признании Крыма российским

Крым, являясь территорией России, входит в состав Союзного государства, это закреплено в российском законодательстве. Об этом в четверг, 12 августа, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так он прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности признать Крым частью России после того как это «сделают российские олигархи».

Министр напомнил, что с 1999 года действует Договор о Союзном государстве. Согласно ему, территорией Союзного государства является территория Белоруссии и России, указал Лавров.

«По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — добавил он.

Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 9 августа. Кроме того, на вопрос о возможном открытии авиасообщения между Белоруссией и Крымом, Лукашенко отметил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей, так как летать на полуостров через Украину он не может.

В МИД Украины заявили, что слова о готовности официально признать Крым российским регионом власти страны расценивают как «соучастие в преступлении против территориальной целостности Украины», за что Минску будут якобы грозить связанные с этим международно-правовые последствия.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в свою очередь сообщил, что в случае недружественных шагов со стороны Белоруссии против Украины Минск «получит мощный ответ».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.