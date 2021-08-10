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Киев предостерег Минск из-за слов Лукашенко о возможном признании Крыма российским

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Киев предостерег Минск в связи с высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности признать суверенитет России над Крымом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 10 августа на сайте МИД Украины.

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Уточняется, что во вторник в ведомство был вызван временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом заявлений Лукашенко.

В заявлении отмечается, что слова о готовности официально признать Крым российским регионом украинские власти расценивают как «соучастие в преступлении против территориальной целостности Украины», за что Минску будут якобы грозить связанные с этим международно-правовые последствия.

В украинском МИДе убеждены, что своими словами лидер Белоруссии нарушает международные обязательства республики по соблюдению норм и принципов международного права.

В Киеве также расценили риторику Лукашенко о переправке оружия и подготовку Украиной боевиков для действий на территории Белоруссии как «безответственную и далекую от реалий пропаганду».

Накануне Лукашенко пообещал признать Крым частью России, после того как это «сделают российские олигархи».

Кроме того, на вопрос журналиста об отношении к крымскому вопросу и о сроках открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом Лукашенко отметил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей, так как летать на полуостров через Украину он не может.

В тот же день пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что в случае недружественных шагов со стороны Белоруссии против Украины Минск «получит мощный ответ».

До этого, 12 июля, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что белорусы ездили и продолжают ездить в Крым и открытие рейсов между Белоруссией и полуостровом возможно, если это будет выгодно государству. При этом он уточнил, что Белоруссия будет учитывать ряд аспектов, связанных с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к ней.

2 июня украинская сторона пригрозила Белоруссии санкциями в случае, если белорусские самолеты начнут летать в Крым. За день до этого Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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