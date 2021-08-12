Аксенов назвал причину подтоплений в Симферопольском районе Крыма

Причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, прорыва дамбы не было. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Сильный дождь привел к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе. В Симферопольском районе Крыма подтопило ряд домов и придомовых территорий, а также участок автодороги Симферополь — Ялта. Власти эвакуировали шесть человек.

«Дамбу не прорвало на ставке. Перелив произошел через дамбу», — сказал Аксенов во время прямой линии с жителями республики.

По словам главы региона, в Крыму в этом году идут осадки, которых ранее никогда не было.

Ранее в этот день власти Керчи призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений, которые могут возникнуть из-за сильных дождей на востоке Крыма. Врио главы администрации города Святослав Брусаков уточнил, что для возможной эвакуации жителей уже подготовлены автобусы.

Ливни обрушились на Крым накануне. 12 августа также наблюдается подтопление частных домов и приусадебных территорий в Ленинском районе.

В июле сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма. Из зоны подтоплений были эвакуированы 164 человека.