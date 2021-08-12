Гол Кепе: как «Челси» выиграл Суперкубок Европы

«Челси» выиграл Суперкубок Европы в драматичном матче с «Вильярреалом» , состоявшемся в ночь на 12 августа в ирландском Белфасте. Основное время закончилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были футболисты английского клуба (6:5). Главный тренер «аристократов» Томас Тухель предпринял нестандартный ход: после двух овертаймов он заменил вратаря, выпустив Кепу Аррисабалагу вместо Эдуара Менди . В итоге замена сыграла решающую роль. Испанский голкипер отбил два удара с 11-метровой отметки и принес своей команде очередной трофей. Интересно, что третий год подряд Суперкубок выигрывает немецкий тренер: в 2019 году победу в турнире праздновал «Ливерпуль» Юргена Клоппа, а в 2020-м — «Бавария» Ханса-Дитера Флика.

Трюк Тухеля

У главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери одновременно сложные и прекрасные взаимоотношения с еврокубками . Лига чемпионов — дама слишком требовательная, и с ней как-то не ладится. Даже когда под началом был сверкающий звездами «ПСЖ», все закончилось знаменитыми 1:6 на «Камп Ноу». Зато второй по статусу еврокубок, где в почете трудолюбие, и в твоем распоряжении не капризные и требующие особого подхода звезды, а готовые внимать каждому тренерскому слову люди, здесь Эмери настоящий король и абсолютный рекордсмен.

Гол Кепе Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Никто кроме баска не выигрывал Лигу Европы четыре раза, не играл в пяти финалах и не доводил до решающего матча три разные команды. Единственная осечка случилась с «Арсеналом», который не вписывался в идеальные параметры Эмери в силу сложных характеров лидеров и атмосферы топ-клуба, которым «канониры» по результатам давно уже не являются. Тогда «Челси» обыграл земляков без каких-либо шансов на успех. Зато с более приземленным «Вильярреалом» Унаи мог верить и в реванш за то унижение (1:4), и в возможность с третьей попытки выиграть наконец-то свой первый Суперкубок.

Начало осталось за лондонцами. Хаким Зиеш получил пас в центре штрафной и в касание отправил мяч в дальний угол. Но до конца первого тайма хавбек не доиграл: при угловом у своих ворот Зиеш после единоборства с Фойтом упал на поле , схватившись за плечо. Из-за боли доктора «Челси» даже дали игроку ингалятор с анальгетическим эффектом : марокканец, вероятно, вывихнул плечо. Поле он покинул с фиксирующей повязкой.

Гол Кепе Фото: Reuters/Jason Cairnduff

«Вильярреалу» удалось сравнять счет на 73-й минуте. Морено после паса пяткой от Диа отправил мяч в девятку и перевел игру в дополнительное время . Ключевой момент двух экстра-таймов — замена вратаря Кепы на 119-й минуте под серию одиннадцатиметровых ударов . Томас Тухель так объяснил свое решение: «Кепа — лучший по отражению пенальти. Аналитики показали мне данные, а затем мы сказали игрокам, что такое может произойти. То, как Менди принял это — фантастика». Эдуар Менди действительно совсем не расстроился при замене, дав возможность партнеру выиграть важный матч для команды.

Кепа взял два удара в серии и подтвердил статус лучшего специалиста по взятию пенальти команды. «Челси» выиграл Суперкубок Европы второй раз в истории, а Тухель стал первым тренером в истории клуба, выигравшем Лигу чемпионов и Суперкубок.

— Матч получился отличным, очень зрелищным, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Я почему-то думал, что команда Эмери дожмет «Челси», но вышло иначе. Серия пенальти вышла интересной, Тухель сделал уникальную ставку на Кепу, меня удивило это. У англичан был кризис пару лет, теперь команда уверенно начала из него выходить. Спады бывают у всех, главное — уметь быстро справляться с ними. «Челси» с Тухелем будут бороться за победу в чемпионате точно, да и в Лиги чемпионов у них есть шансы защитить титул.

Карасев на уровне

Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В поле ему помогали Игорь Демешко и Максим Гаврлилин. В начале игры российские судьи не встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), как и футболисты «Вильярреала». Это сделали только игроки«Челси».

Главный судейский момент с участием Карасева — желтая карточка Томасу Тухелю за споры с его решением наказать защитника Рюдигера за грубый фол в концовке первого тайма. За споры с лайнсменом Карасев наказывал и хавбека Йереми Пино, который спорил о том, что мяч ушел не от него. То есть россиянин быстро гасил такие эмоции желтыми карточками.

Гол Кепе Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В целом его работу можно признать хорошей: спокойной судейство без ошибок в трактовке и вряд ли у кого-то из представителей команд были вопросы к его решениям. Работу бригады Карасева высоко оценил и бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов.

— Карасев отлично справился со своей работой, — отметил эксперт «Известиям». — Была пара спорных моментов, но в целом, Сергей выглядел достойно и что очень важно — уверенно. Я вообще считаю, что УЕФА недооценили Сергея на чемпионате Европы. Думаю, они жалеют, что не поручили полуфинал российской бригаде, а сделали выбор в пользу голландца Дэнни Маккели. Сейчас Карасеву будет очень сложно вернуться из праздника в будни РПЛ. Посмотрим, как он будет судить матчи чемпионата России. Думаю, ему будет сложно переключиться. Многие моменты у нас трактуют совершенно по-другому.

В четвертом туре РПЛ бригада Сергея Карасева будет работать на главном матче выходных «Локомотив» - «Зенит».