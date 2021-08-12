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Рейсы Южно-Сахалинск — Советская Гавань будут выполнять дважды в неделю

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На Дальнем Востоке продолжается расширение межрегиональной маршрутной сети авиаперелетов. С 20 августа авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором — авиакомпанией «Авиашельф» — начинает выполнять регулярные рейсы Южно-Сахалинск — Советская Гавань. Летать в соседний регион жители восточных районов края теперь смогут на воздушных судах DHC-6 напрямую дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

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Это уже седьмой новый межрегиональный маршрут из 14 дополнительных направлений в Хабаровский край, которые Минтранс России включил в перечень субсидируемых из федерального бюджета, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона. Стоимость билета в одну сторону составляет 2200 рублей.

Регулярные субсидируемые полеты, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания, создаваемая на базе авиакомпании« Аврора», начнутся во второй половине августа. Об этом 30 июля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «При этом парк авиакомпании будет расширяться, прежде всего за счет российских самолетов», — сказал он.

По его словам, цены на авиабилеты по маршрутам, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания, не должны гарантированно превышать 10,9 тыс. рублей.

Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, напрямую соединяющих практически все основные российские города. В перечень попали в том числе популярные у туристов локации — Владивосток, Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск и Ярославль.

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