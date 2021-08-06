Путин рассказал о планах по развитию малой авиации в России

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, 6 августа, о создании в стране компании, которая займется региональными перевозками. По словам главы государства, малая авиация — чрезвычайно важное направление развития авиационного транспорта.

«Есть программа развития малой авиации. Создана, во-первых, компания региональная, которая будет заниматься перевозками между регионами. Есть соответствующие планы производства российской отечественной техники для региональных перевозок», — сказал Путин на встрече с работниками и строителями завода ООО «Цемикс» в Башкирии.

Российский лидер уточнил, что в ближайшее время эта техника появится уже на линиях. Он отметил, что планы «сверстаны и реализуются». Путин также выразил надежду на то, что «все это почувствуют в самое ближайшее время».

В пятницу глава государства дал старт работе нового завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс», который был построен в Абзелиловском районе Башкирии. Как отмечала накануне пресс-служба Кремля, открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

Ранее, 27 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел строящийся комплекс аэропорта имени Чехова в Южно-Сахалинске, а также выслушал доклад о состоянии единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». По словам главы правительства, у него был разговор с Путиным о связывании регионов страны. В результате в данный проект было вложено 1,5 млрд рублей.

Кроме того, председатель кабмина заявил, что цены на авиабилеты по маршрутам, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания, не должны гарантированно превышать 10,9 тыс. рублей.

30 июля Мишустин рассказал, что регулярные субсидируемые полеты, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания, создающаяся на базе авиакомпании« Аврора», начнутся во второй половине августа.