Мишустин анонсировал начало полетов дальневосточной авиакомпании

Регулярные субсидируемые полеты, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания, создающаяся на базе авиакомпании« Аврора», начнутся во второй половине августа. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Работа авиакомпании, как отметил премьер, подробно обсуждалась в ходе его рабочей поездки в Южно-Сахалинск. Мишустин отметил, что пробные полеты перевозчика прошли в прошлый понедельник.

«Регулярные рейсы должны начаться по субсидируемым маршрутам во второй половине августа. При этом парк авиакомпании будет расширяться. Прежде всего за счет российских самолетов», — приводит его слова пресс-служба кабмина.

27 июля глава российского правительства осмотрел строящийся комплекс аэропорта имени Чехова в Южно-Сахалинске, а также выслушал доклад о состоянии единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». По словам премьер-министра, у него был разговор с президентом России Владимиром Путиным о связывании регионов страны. В результате в данный проект было вложено 1,5 млрд рублей.

Кроме того, он заявил, что цены на авиабилеты по маршрутам, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания, не должны гарантированно превышать 10,9 тыс. рублей.

Тогда же премьер-министр РФ выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка перевозчика российскими самолетами будут успешно реализованы. Так, к 2025 году авиапарк компании должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства.

19 июля Мишустин заявил, что авиабилеты по фиксированной и сниженной цене должны стать доступны российским семьям с детьми в августе. По словам главы кабмина, правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми.

Премьер-министр уточнил, что всего определены 46 межрегиональных маршрутов, напрямую соединяющие практически все основные российские города. В перечень попали, в том числе, популярные у туристов локации: Владивосток, Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск и Ярославль.

29 июня в кабмине сообщили, что правительство утвердило распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок в размере 1,58 млрд рублей. Там указали, что средства, выделенные из Резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, а стоимость перелета составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута.