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Названы критерии выбора автомобилей женщинами

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели 12 августа исследование и выяснили, что мужчины и женщины по-разному подходят к покупке автомобиля.

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Так, например, выбирая автомобиль с пробегом, больше половины женщин (58%) обсуждают его характеристики с родственниками и друзьями и лишь 42% делают выбор полностью самостоятельно. А вот при покупке новой машины дамы чувствуют себя увереннее, и 57% из них не нуждаются в советах со стороны.

Также женщины тратят меньше времени на изучение информации об автомобиле, чем мужчины. Более того, около 10% женщин признались, что купили свой новый автомобиль, поддавшись импульсу.

27 июля сообщалось, что в России на середину июля 2021 года насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, тогда как в апреле их было 3177.

Увеличение автосалонов во II квартале 2021 года объясняется тем, что было расторгнуто 46 дилерских контрактов, а новых заключено 51.

Рост числа дилеров в основном произошел за счет расширения дилерских сетей Chevrolet, Skoda, Jeep, Opel, Chery, Haval, FAW.

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