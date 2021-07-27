В России увеличилось число автомобильных дилерских центров

В России на середину июля 2021 года насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, тогда как в апреле их было 3177.

Как сообщает 27 июля «Автостат», увеличение автосалонов во II квартале 2021 года объясняется тем, что было расторгнуто 46 дилерских контрактов, а новых заключено — 51.

Рост числа дилеров в основном произошел за счет расширения дилерских сетей Chevrolet, Skoda, Jeep, Opel, Chery, Haval, FAW.

При этом в России сократилась дилерская сеть брендов Lifan, Isuzu, Changan, JAC.

4 мая сообщалось, что в России в январе–марте этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1872,2 млн рублей, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2020 года. В среднем иномарка по итогам I квартала текущего года стоит 2208,5 млн рублей (+13,6%), а российский автомобиль — 760,4 тыс. рублей (+9,1%).