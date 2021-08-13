Хороший старт: на модернизацию объектов ЖКХ выделят 150 млрд рублей

Износ основных средств ЖКХ по России составляет 60–70% — такие данные привел председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании в Екатеринбурге. Тем не менее в решении проблемы есть подвижки: на замену аварийно опасных объектов потратят 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Помогут ли эти вливания серьезно изменить ситуацию и что можно сделать еще, чтобы продвинуться в решении проблемы, — в материале «Известий».

150 млрд рублей поступят несколькими траншами в Фонд ЖКХ. Средства потратят на замену водопровода, очистных сооружений и канализации.

Минфин, Минстрой и Минэкономики уже занимаются подготовкой реализации проекта Фонда содействия реформированию ЖКХ. От регионов ждут заявок на финансирование.

О необходимости выделить 150 млрд рублей на модернизацию систем ЖКХ говорили на высшем уровне еще в мае 2021 года на встрече президента России Владимира Путина с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. Модернизация коммунальных систем — один из семи приоритетных инфраструктурных проектов на общую сумму 4,9 трлн рублей, средства на которые выделят из ФНБ.

Давно обратили внимание

Выделение крупной суммы на модернизацию систем ЖКХ — логичное продолжение политики Минстроя, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

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— Еще в марте прошлого года Минстрой затеял глобальную инвентаризацию коммунальных объектов для определения болевых точек. Тогда приводили более скромные, но впечатляющие цифры: износ оценивался в 58%, но это почти миллион километров коммунальных сетей. Главная проблема, на которую обратили внимание, — отставание темпов замены по сравнению с износом. Ежегодно необходимо менять 5% труб тепло- и водоснабжения, но по факту меняют меньше 2%, — говорит Косарева.

— Разумеется, 150 млрд рублей в соотношении с масштабом работ если не капля в море, то сумма небольшая, – продолжает аналитик. — По оценке замглавы Минстроя Максима Егорова в 2020 году, на модернизацию потребуется не менее 4 трлн рублей.

Главные цели

Модернизация коммунальной инфраструктуры преследует три цели , полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

— Во-первых, улучшить качество жизни населения. Высокий износ коммунальной инфраструктуры может привести к авариям, что, в свою очередь, чревато перебоями с предоставлением услуг потребителям и снижением их качества.

Во-вторых, сохранить природные ресурсы . Критическая степень изношенности способна привести к нецелевому расходованию и потере природных ресурсов, что не соответствует общенациональной политике в области экологии, задаче сокращения антропогенного воздействия на окружающую среду, уменьшения объема вредных выбросов и борьбе с изменениями климата.

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В-третьих, улучшить качество работы коммунальщиков . Износ коммунальной инфраструктуры влияет на финансовое состояние коммунальных организаций, заставляет их расходовать значительные средства на работу в таких условиях и компенсацию потерь, — отмечает эксперт.

Причина в потребителе

Регионы получат средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ на те нужды, которые озвучат сами. И это, безусловно, правильный способ распределения средств государством, при котором сверхдоходы от нефтегазовой сферы направляются на инфраструктурные и социальные проекты , утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов:

— Поддержание инфраструктуры ЖКХ — это незаметный для граждан процесс, горячая и холодная вода круглосуточно воспринимается как норма. Между тем это достигается путем ежедневного труда сотрудников сферы ЖКХ и, кстати, доступно не во всех регионах РФ.

Именно в восприятии работающей инфраструктуры как нормы кроется проблема низкой платежной дисциплины россиян , считает аналитик.

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— Долги Россиян за услуги ЖКХ в 2020 году достигли 625 млрд рублей, а это в четыре раза больше выделенной из ФНБ суммы. Если ничего не изменить в платежной дисциплине граждан, износ инфраструктуры будет накапливаться, — говорит Тузов.

Придут ли в ЖКХ инвесторы

Чтобы привлечь частные инвестиции в коммунальное хозяйство, необходимо создать систему стимулов , утверждает Дмитрий Баранов:

— Инвесторы должны иметь возможность заработать, а осуществить это в коммунальной сфере непросто. Тарифы регулирует государство, и срок возврата вложенных средств может быть значительным, а это не привлекает инвесторов. Возможно, государству придется самому, по крайней мере в ближайшие годы, финансировать модернизацию коммунальной инфраструктуры в стране, чтобы сделать эту отрасль привлекательной для частных инвесторов.

Чтобы система заработала как надо, инвесторы должны понимать, когда окупятся инвестиции и они получат прибыль.

— При этом срок вложений должен быть адекватным, а окупаемость проектов — не составлять несколько десятилетий. Так что, возможно, потребуется реформировать систему коммунального хозяйства в стране, сделать ее эффективнее, что будет способствовать привлечению частных инвестиций, — заключает Баранов.

По мнению Артема Тузова, частная инициатива возможна только при комплексном освоении территорий застройщиками:

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— В новом жилом квартале появляется и новая инфраструктура ЖКХ. Но в старых жилых районах с домами, построенными еще в советское время, инфраструктура устаревает вместе с самими постройками. Подводить новую инфраструктуру ЖКХ к старым домам — экономически неэффективный проект, и, очевидно, полностью частной такая инициатива быть не может.

Эксперт приводит пример разумной инициативы партнерства властей и бизнеса — реновацию в Москве.

— При таком взаимодействии региональные власти формируют задачи по модернизации инфраструктуры в целом, а не только ЖКХ. Частная инициатива тут выступает скорее как исполнитель госзаказа, — резюмирует Тузов.

Область ЖКХ — крайне благоприятная для государственно-частного партнерства (ГЧП), говорит Екатерина Косарева:

— Выгоды не так очевидны за проблемами, но, как и любой продукт, идею нужно грамотно продвигать. Так, спрос на услуги всегда стабилен, ниша полностью устойчива к кризисным потрясениям. Не стоит забывать и об обороте денег в отрасли — на долю сектора ЖКХ приходится более 5% от ВВП . Со стороны государства, разумеется, должны быть гарантии и тщательно прописанный, а главное, работающий механизм возврата инвестиций и получения прибыли.

Положительные примеры ГЧП уже есть в Поволжье и ЦФО, и этот опыт необходимо масштабировать.

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— Так, в России реализовано более 3 тыс. проектов ГЧП в ЖКХ и благоустройства на общую сумму 720 млрд рублей, — продолжает эксперт. — Это на несколько порядков выше, чем выделено на модернизацию.

Яркий пример привлечения частных средств — реновация и редевелопмент в Москве.

— Благодаря реновации люди переедут из аварийного жилья, где привыкли набирать воду в тазики «на всякий случай». И это моментально повысит уровень их жизни. А благодаря участию заинтересованных собственников или девелоперов на месте заброшенных производств появятся высокотехнологичные технопарки и жилые кварталы с самодостаточной, современной инфраструктурой, — подытоживает Косарева.