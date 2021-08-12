Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 12 августа, запустил реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Министр уточнил, что речь идет об участке магистрали от Улака до Февральска протяженностью 340 км. Шойгу подчеркнул, что значение реконструируемого отрезка дороги для экономики страны огромно.

Согласно плану, ввод отрезка магистрали в эксплуатацию после реконструкции запланирован на конец 2024 года. Благодаря этому, как подчеркнул Шойгу, будут увеличены транспортные возможности Восточной Сибири и для страны расширятся выходы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По пути реконструкции БАМа были оперативно возведены современные городки для военных железнодорожников, указал он.

В конце июля президент России Владимир Путин открыл движение по второму Байкальскому тоннелю. Он соединил Иркутскую область и Бурятию. Месяцем ранее сообщалось, что российское оборонное ведомства намерено задействовать в реконструкции БАМа 1,8 тыс. человек. Тогда уточнялось, что на восточном участке магистрали до 2024 года планируется возвести девять двухпутных вставок, девять разъездов и второй главный путь.

В середине июня начальник краевого УФСИН Юрий Дорохин и гендиректор ООО «УК Бамстроймеханизация» Александр Чернояров подписали соглашение, согласно которому в строительстве второй линии Байкало-Амурской магистрали будут задействованы осужденные к принудительным работам в Хабаровском крае.

Байкало-Амурская магистраль является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану после Транссибирской магистрали. БАМ находится в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и соединяет города Тайшет и Советскую гавань.