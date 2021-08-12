Чехия стала крупнейшим импортером оборонной продукции России

Объем секретного экспорта России, товары которого подпадают под так называемые секретные коды таможенной статистики (SSSSSSSSSS, 10 знаков), вырос на 61% в январе—июне 2021 года, до $27 млрд. Крупнейшим импортером российской оборонной продукции стала Чехия — $683 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) в четверг, 12 августа.

При этом Чехия в последнее время не входила в топ-5 стран по импорту секретной продукции России. По информации издания, последний официальный контракт со страной заключили еще в начале 2000 годов. Это были поставки военных вертолетов. В мае этого года Чехия была внесена в список недружественных РФ стран.

Секретный экспорт продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения увеличился за первое полугодие 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, до $4,7 млрд.

Экспорт летательных аппаратов, оружия и боеприпасов составил $4,6 млрд. При этом $60 млн в статистике приходится на танки и БТР, $78 млн — на военные корабли. Остальные $0,2 млрд — на категорию «прочее».

Среди стран — получателей секретных оборонных поставок из Российской Федерации также указаны Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн).

По подсчетам издания, большая часть суммы экспорта — это поставки природного газа. Экспорт этого товара за первые шесть месяцев составил $20 млрд, или 74% от всей суммы засекреченного экспорта. Показатель превысил уровни 2020 года на 72%, или на $7,4 млрд.

Однако в прошлом году поставки газа за границу рекордно снизились из-за падения спроса в результате пандемии коронавируса и сравнительно теплой зимы в Европе. Так, по данным ЦБ, общий экспорт газа за весь 2020-й составил $25,7 млрд, что совпадает с оценкой газеты. Главными получателями газа в нынешнем году стали Германия ($4,9 млрд), Турция ($2,7 млрд) и Италия ($1,8 млрд).

В секретный экспорт также попали и экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы ($0,8 млрд), изотопов ($0,7 млрд) и подсолнечного масла ($0,6 млрд).

Засекреченный импорт в Россию вырос в январе—июне на 40%, до $6,8 млрд. Обычно в него входят закупки гражданских самолетов из Франции, США и Канады.

В феврале в ФТС сообщили, что экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году упал на 15,6%, до $11,48 млрд.

Отмечалось, что за год среди покупателей российской секретной продукции только Алжир увеличил расходы на $100 млн — до $2 млрд. США не изменили свои показатели ($900 млн), у Китая расходы сократились на $100 млн ($1,5 млрд), у Индии — на $200 млн ($700 млн), у Египта — на $1,8 млрд ($600 млн).

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев выразил мнение, что пандемия сказалась на темпах производства вооружений и спросе на военную продукцию и у ряда стран-партнеров появились более важные, чем вооружения, приоритеты.