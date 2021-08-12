Посла России пригласили в МИД Ирана из-за фото с британским дипломатом

Посла России пригласили в МИД Ирана из-за его фотографии с британским послом в Тегеране в четверг, 12 августа.

«Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию, опубликованную совместно с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом», — приводит слова посольства «РИА Новости».

Российский дипломат выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за публикации.

«Учитывая неоднозначную реакцию на нашу фотографию, отметим, что она не имеет антииранского контекста. Мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа», — говорится на странице посольства РФ в Иране в Twitter.

Фотография была сделана в ходе встречи посла Левана Джагаряна с британским послом в Иране Саймоном Шерклиффом на «исторической лестнице», где проходила Тегеранская конференция 1943 года.

Ранее, 2 августа, посла Ирана Мохсена Бахарванда вызывали в МИД Великобритании в связи с атакой на нефтяной танкер Mercer Street.