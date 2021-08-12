Названа предварительная причина крушения Ми-8 с туристами на Камчатке

Причиной падения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке, предварительно, стала ошибка экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 12 августа.

«Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться куда он садится и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от метра до 10 метров. Согласно предварительным данным, сбоев в работе техники не фиксировалось.

На борту было 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Командир воздушного судна и семь пассажиров погибли, среди них один ребенок. Спаслись восемь человек, с места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.

Ми-8 упал в озеро в Кроноцком заповеднике ранее в четверг. Аппарат принадлежал компании «Витязь-Аэро».

На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

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